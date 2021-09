Lavorare nella Pubblica Amministrazione è sempre più rischioso: l’assicurazione inclusa nella tessera della Funzione Pubblica CGIL

Lavorare nella Pubblica Amministrazione è sempre più rischioso: i dati della Corte dei Conti evidenziano un aumento delle azioni intentate dalla magistratura contro i dipendenti, che si sono ridotte solamente a causa della pandemia.

“I dipendenti pubblici sono chiamati a rispondere, oltre che dal punto di vista disciplinare,anche dal punto di vista penale qualora siano imputati di un reato connesso con il proprio lavoro – spiega Dino Pusceddu, FP Cgil Bergamo – In caso di condotta non corretta di un lavoratore che comporti un danno economico per la pubblica amministrazione, lo Stato può rivalersi sul dipendente. Semplificando: se l’Ente per il quale lavoro paga più del dovuto, o se per un errore deve risarcire una somma, il lavoratore ne risponde con i propri soldi”.

Oltre al danno inoltre dovrà difendersi da un giudizio che, in tutto e per tutto, è un processo: al danno da risarcire si sommano quindi eventuali spese legali

Ancora più delicata è la posizione del personale sanitario. A seguito della Legge Gelli Bianco, approvata nel 2017, i medici, gli infermieri, i professionisti sanitari e gli OSS hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che li tuteli dalla colpa grave, ovvero dal danno che un paziente ha ricevuto a causa dell’azione dell’operatore sanitario.

Per tutelare i propri iscritti la Funzione Pubblica CGIL ha deciso di offrire gratuitamente una polizza assicurativa che tuteli dal danno erariale sia per i dipendenti dei ministeri e dei comuni che per il personale sanitario: per questi ultimi la polizza è quella prevista dalla Legge, e i nostri iscritti non dovranno pagare un’ulteriore polizza per adempiere a tale obbligo.

La polizza assicurativa, sottoscritta dalla CGIL con Unipol, tutela i dipendenti della sanità sino ad un massimo di 250.000 euro per i danni da colpa grave ed è conforme agli standard previsti dalla Legge. Si è inoltre tutelati anche per le richieste di risarcimento che potrebbero essere notificate dopo la stipula del contratto per comportamenti tenuti fino a 10 anni prima. Anche in caso di cessazione dell’attività, morte o pensionamento, l’assicurazione resterà valida per i sinistri denunciati nei 10 anni successivi, anche per tutelare gli eredi.

I dipendenti della Pubblica Amministrazione che non svolgano una professione sanitaria invece sono tutelati sino ad un massimo di 120.000 euro per la colpa grave patrimoniale: la polizza copre sempre le richieste di risarcimento che potrebbero essere notificate dopo l’iscrizione, per comportamenti tenuti fino a 5 anni prima. Così come nel caso di cessazione dell’attività, morte o pensionamento, l’assicurazione è valida per i sinistri denunciati nei 5 anni successivi.

L’Assicurazione offre anche l’assistenza legale gratuita per gli eventuali procedimenti di rivalsa avviati a carico del dipendente.

Non è prevista nessuna franchigia e nessun costo a carico dell’iscritto: è tutto compreso nel costo annuale di iscrizione alla Funzione Pubblica CGIL.

Per ogni informazione, per iscriversi alla FP CGIL o per conoscere meglio le condizioni dell’assicurazione è possibile rivolgersi alla FP CGIL di Bergamo via mail all’indirizzo fpbergamo@cgil.lombardia.it oppure telefonare allo 035.3594310.