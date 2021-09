Operazione Piazza Pulita, condanne per 53 anni di reclusione

CAMPOBASSO – Il Gip del Tribunale di Campobasso ha emesso otto condanne per altrettanti imputati nell’indagine antidroga “Piazza Pulita”, avviata in Molise nel mese di marzo 2018 e conclusasi nel maggio 2020 con numerosi arresti. Le sentenze riguardano gli imputati che si erano avvalsi del rito abbreviato; sono stati condannati a pene che vanno da 2 anni e 6 mesi a 10 anni e 10 mesi, per un totale di circa 53 anni di reclusione.

L’operazione, che fu condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Campobasso, consentì di bloccare un traffico di stupefacenti in provincia di Campobasso e a fermare un percorso di espansione della criminalità organizzata campana in Molise. Furono in particolare individuati tre sodalizi che commerciavano sostanze stupefacenti e praticavano estorsioni e minacce a mano armata oltre al riciclaggio e il reimpiego di denaro di provenienza illecita, tutto aggravato dal metodo mafioso. Il tutto si era concluso con la denuncia di 63 persone e il sequestro di circa 3 chili e mezzo di droga e immobili per circa un milione di euro. Durante le indagini, inoltre, furono accertate circa 2.500 cessioni di stupefacente.

