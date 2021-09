Quattro benefici della fisioterapia a domicilio

Perugia.

Hai mai sentito parlare di fisioterapia a domicilio?

Lo sai che potrebbe fare al caso tuo?

Un centro all ’ avanguardia, come FisioSalus Perugia , non può non avere, tra i vari trattamenti e servizi un servizio importante e distintivo come quello della fisioterapia a domicilio .

Quello che possiamo dire è che la cosa più importante è portare attrezzature di avanguardia a casa della gente e anche professionisti atti alle terapie manuali e fisiche che siano in grado di migliorare il paziente che ha subito un brutto infortunio o che è vittima di una malattia.

Ci sono quattro motivi per cui tutto questo ha molto senso e ci piace spiegarlo.

Scopri con Perugia Online News quali sono.

I quattro benefici della terapia a domicilio

Ecco quali sono i quattro benefici che ci fanno pensare che un servizio di fisioterapia a domicilio non possa che essere decisamente gradito ai pazienti che non solo non devono prendere l’auto per potersi trovare nel centro fisioterapico a fare trattamenti ma che vivono un’esperienza gratificante dal punto di vista clinico nelle loro case.

Convenienza

Quello che serve per organizzare la fisioterapia a casa propria con dei fisioterapisti professionisti significa che l’organizzazione è tutta nelle mani del centro a cui abbiamo chiesto questo tipo di trattamento. E quindi sia che ci sono condizioni del paziente particolarmente debilitanti sia che non si abbiano mezzi per arrivare al centro allora è bene pensare a una visita a domicilio che è molto più comoda, è economica e si può continuare a ricevere la terapia.

Proprio grazie a questo tipo di servizio è facile ricevere lo stesso trattamento che è possibile avere in struttura e con un team in grado di fornire tutto l’occorrente per la terapia manuale, la terapia fisica e anche parte degli strumenti riabilitativi. Ad esempio portare delle bici per la riabilitazione serve tanto sia per mantenersi in forma sia per trattare quelle che sono le implicazioni secondarie alla salute dovute all’immobilità.

Trattamento centrato sul paziente

Alcuni pazienti hanno riferito di sentirsi molto più a loro agio a parlare delle loro condizioni quando si trovano in quello che per loro è uno spazio sicuro che può certamente essere la loro casa. Questa disponibilità maggiore che si ha nel parlare è dovuta dalla serenità che ha il paziente a casa sua, quindi creando un trattamento che è perfettamente adatto a coloro che hanno più bisogno di pazienza e di tranquillità. Questa focalizzazione sul paziente deve essere al centro del metodo proprio per sostenere la persona a vivere questo tipo di terapia come ottimale.

Avere accesso alla casa può fare in modo che il fisioterapista abbia una visione più chiara di quelle che sono le difficoltà che possono venire fuori dal muoversi nel proprio appartamento e anche personalizzare quello che è il trattamento partendo proprio da questi ostacoli. Questo può sicuramente aiutare rispetto a cosa si è in grado di fare nell’ambiente di casa e il professionista può anche consigliare il paziente su come adattare la casa per migliorare la condizione e anche la riabilitazione. Un buon centro e un buon professionista è anche in grado di vedere come applicare quel trattamento alla vita quotidiana e anche aiutarvi in qualsiasi attività si possa fare a casa.

Gestione del tempo

Se ci sono dei problemi rispetto al lavoro, alla casa o anche per il fatto che nessuno sia in grado di guardare i bambini durante la fisioterapia allora questa è proprio la soluzione adatta perché stando in casa non c’è nessun tempo di viaggio e soprattutto il tempo sarà non solo quello che si è prenotato ma in casa propria, quindi con un occhio di riguardo rispetto ai piccoli se quello è il problema. E anche per quanto riguarda il lavoro non può che essere un’ottima idea quella di perdere meno tempo rispetto a tutto quello che potremmo perdere prendendo l’auto per andare da qualche parte.

Meno stress

Dopo aver subito un brutto infortunio, una lesione muscolo scheletrica o neurologica, una grave malattia o un problema cronico, è molto probabile che i livelli di stress siano già decisamente alti rispetto a quella che è la condizione iniziale. Per questa ragione una fisioterapia domiciliare può fare la differenza e mira a ridurre quelli che sono i livelli di stress trattando la patologia o la lesione in casa, quindi molto più a proprio agio.

E questo può essere davvero un discrimine in positivo, con un paziente che si sente apprezzato, compreso, sereno e che può avere la consapevolezza di poter guarire o migliorare in un luogo che è casa. Questo permette al paziente stressato di creare una routine molto più facile, molto più efficace. E’ importante che tutto sia fatto per far star meglio la persona che dobbiamo curare e avere un professionista a domicilio non può che essere una bellissima idea e una grande motivazione a fare meglio il proprio lavoro riabilitativo. Basta avere il professionista giusto e tutto sembrerà molto più semplice e con un paziente molto più tranquillo.

