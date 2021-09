Salernitana, per il post Castori si considerano tre ex Cagliari

La panchina della Salernitana traballa. Per il post Castori i granata hanno in mentre tre ex Cagliari: Maran, Giampaolo e Semplici

Neopromossa in Serie A, la Salernitana è alla disperata ricerca di risultati che possano dare fiducia alla squadra. Come riporta Tuttosalernitana.it, la panchina granata è sempre più traballante e il futuro di Fabrizio Castori alla guida della compagine campana sempre più in discussione. Chi potrebbe essere il successore? Sono tre i nomi presi in considerazione dalla società, tutti ex Cagliari: Rolando Maran, Marco Giampaolo e Leonardo Semplici.

