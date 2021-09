Sampdoria Udinese, oggi la ripresa: si valuta Gabbiadini

Sampdoria Udinese, oggi la ripresa degli allenamenti per i ragazzi di Roberto D’Aversa: si valuta Gabbiadini

La Sampdoria riprenderà oggi gli allenamenti in vista del match contro l’Udinese, partita in programma domenica alle ore 15 tra le mura del Ferraris di Genova. Roberto D’Aversa dovrà fare il punto sugli infortunati soprattutto su Manolo Gabbiadini, vicino al rientro.

Non solo l’attaccante, anche Valerio Verre è sotto la lente di ingrandimento dopo il fastidio muscolare che lo ha tenuto ai box già nelle ultime partite. Entrambi sono in procinto di aggregarsi nuovamente alla squadra per gli allenamenti, ma prima di rivederli in campo si dovrà attende il match contro il Cagliari, dopo la sosta.

