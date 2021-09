Sanità lucana: “Dov’è? Per un’ecografia bisogna aspettare un anno”

Di seguito la segnalazione di un cittadino lucano che per effettuare un’ecografia nelle strutture pubbliche sanitarie lucane deve attendere un anno.

“Se ve ne fosse bisogno, segnalo l’ennesimo “disservizio” di questa nostra “sanità (?) lucana”. Ieri sera accuso un fortissimo dolore al ginocchio sinistro, mi reco dal mio medico curante e mi dice che occorre una “ecografia osteoarticolare” del ginocchio.

Ricetta alla mano stamattina chiamo il Cup e indovinate quando sarebbe possibile fare l’ecografia ? Ad agosto 2022. Cioè, per effettuare un esame banalissimo che si effettua in 10 minuti al massimo (compreso referto) bisogna aspettare 11 mesi ? Per esami più complessi probabilmente occorrono decenni di paziente attesa.

Poi i nostri politici si lamentano che dalla Basilicata ci si va a curare fuori regione! E per forza, se questi sono i tempi…Poveri noi lucani, hai voglia a morire!

Salvatore Asselta

Source