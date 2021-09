Sarri ha apprezzato tantissimo la prestazione del tridente nel derby di domenica: Felipe Anderson e Pedro sugli scudi, Immobile leader

Il derby come molla psicologica e tattica. Questo è ciò che si augura Maurizio Sarri dopo l’importante successo colto nella stracittadina di domenica pomeriggio. Un derby che è stato caratterizzato dalla grande prestazione del tridente offensivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano è apparso al settimo cielo per la prestazione dei tre interpreti offensivi.

Come da sua richiesta della vigilia, Pedro e Felipe Anderson hanno giocato molto più vicino ad Immobile, dialogando di più con il centravanti e dimostrandosi finalmente letali in zona goal. La crescita più evidente ce l’ha però avuta Ciro Immobile: l’attaccante ha disputato una gara totale, esaltandosi proprio in quell’aspetto che spesso gli riserva critiche feroci: la partecipazione al gioco di squadra. Testimonianza ne sono i due assist forniti proprio ai due compagni di reparto per la seconda e terza rete. Una svolta da cui Sarri ha tutta l’intenzione di ripartire.

L’articolo Sarri e il tridente delle meraviglie: il tecnico ha trovato la formula giusta proviene da Lazio News 24.