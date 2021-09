SSC Bari, Mignani: “Valuteremo se cambiare qualcosa. Voglio un Bari intenso e dai ritmi alti”

Le parole di mister Mignani alla vigilia della sfida di Messina:

“Valuteremo se cambiare qualcosa. Voglio un Bari intenso e dai ritmi alti”.

Il pareggio con la Paganese: “Volevamo vincerla, ma per come è andata portiamo a casa un buon punto. Lo prendiamo con entusiasmo, la squadra ha dimostrato di essere viva anche in inferiorità”.

Turnover: “Abbiamo perso un giocatore per squalifica e uno per infortunio. La squadra sta bene. Faremo una valutazione generale per capire se fare riposare qualcuno e dare minutaggio anche ad altri”.

Il play: “Maita può fare benissimo quel ruolo, ma abbiamo anche alternative. Siamo coperti”.

Messina: “Una gara difficile contro una squadra ben organizzata. Provano sempre a giocare. Sarà una partita combattuta”.

Intensità: “Io voglio sempre una squadra così. In questo campionato i ritmi devono essere alti”.

Occasioni da rete: “Dobbiamo lavorare su tante cose. Nelle ultime partite ci è mancata la capacità di chiuderle prima. C’è però tempo per migliorare, dobbiamo tutti credere nel lavoro che stiamo facendo”.

