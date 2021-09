Startup e ricerca dermatologica: Cantabria Labs Difa Cooper lancia il bando Celebrate Innovation Italy 2021

Pubblicato il

Mar, 09/28/2021 – 14:58

Scadenza call: 31 gennaio 2022

Per incentivare le startup e giovani aziende nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia in ambito dermatologico, Cantabria Labs Difa Cooper, azienda italo-spagnola leader nel mondo della dermatologia, lancia Celebrate Innovation Italy 2021. Questo bando premierà le migliori 4 idee, una per ognuna delle 4 aree dermatologiche previste: fotobiologia, acne, tricologia e dermatologia in generale. L’obiettivo è incoraggiare la ricerca di nuovi prodotti, strumenti, tecnologie e progetti nelle aree terapeutiche di competenza. Tra i criteri di valutazione che saranno presi in considerazione nel vagliare le candidature, ci saranno l’innovazione della proposta rispetto alle esigenze del mercato, la sostenibilità, il potenziale e la fattibilità.

Sarà possibile registrare le candidature entro il 31 gennaio 2022 direttamente sul sito ufficiale di Cantabria Labs Difa Cooper, nell’area dedicata a Celebrate Innovation Italy 2021. Una volta completata la fase di raccolta, il comitato selezionerà, in linea con i criteri sopra esposti, un massimo di dieci candidati per ognuna delle 4 categorie dermatologiche del bando, affinchè presentino il proprio progetto ai valutatori. Le 4 idee vincitrici, 1 per categoria, saranno premiate con un contributo di 15.000 euro.

Con il bando Celebrate Innovation Italy 2021, Cantabria Labs Difa Cooper pone ancora una volta la scienza e l’innovazione al centro delle sue attività e mira a promuovere la ricerca al fine di identificare soluzioni nuove alle sfide legate all’ambito della salute, facendo leva sull’imprenditorialità e sulla collaborazione come motore del cambiamento.

https://cantabrialabsdifacooper.it/celebrateinnovationitaly2021/