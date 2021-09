CAMPOBASSO – “Viaggiare fa bene all’anima!”. Esordisce così il vice governatore Vincenzo Cotugno, che a proposito della Giornata Mondiale del Turismo fa una riflessione: “Il Molise ha compiuto passi da gigante in questo settore… tanto è stato fatto, tanto altro c’è da fare!”.

Per Cotugno “due stagioni sold-out sono un punto di partenza importante per il Molise che ha riscoperto l’orgoglio di mostrarsi al mondo! Avanti insieme per la promozione della nostra splendida regione”.

L’articolo Turismo, Cotugno: “Il Molise ha compiuto passi da gigante in questo settore” proviene da Molise News 24.