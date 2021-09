Come volevasi distrostrare, la Procura federale ha respinto il ricorso dello Sciacca per l’irregolare iscrizione in distinta del calciatore dell’Akragas Maiorano nella prima giornata giornata del campionato di Eccellenza.

Lo Sciacca ha presentato ricorso fuori termine.

Nessuna sanzione dunque nei confronti dell’Akragas, e quindi non muta la classifica.

