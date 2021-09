ALESSANDRIA – “Seduto in quel caffé il non pensavo a te..” Per i tifosi alessandrini il 29 settembre è il giorno in cui, invece, pensavano, e intensamente, all’Alessandria calcio. Il 29 settembre 1974 è la data di nascita degli Ultras 74, il primo striscione esposto nella trasferta a Como (per la cr