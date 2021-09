Cagliari, doppia seduta ad Asseminello. -2 al Venezia

Il Cagliari si prepara ad affrontare il Venezia. Doppia seduta di allenamento per i rossoblù di Walter Mazzarri

A due giorni dalla gara dell’Unipol Domus contro il Venezia, i rossoblù si sono ritrovati al Centro sportivo di Assemini per svolgere una doppia seduta di allenamenti. Al mattino la squadra, dopo gli esercizi di attivazione, ha lavorato per reparti: esercitazioni specifiche per difensori e centrocampisti-attaccanti.

Nel pomeriggio, alla presenza del presidente Giulini, la sessione è iniziata con un riscaldamento tecnico: a seguire spazio ai lavori sul possesso palla, per chiudere con una partita giocata undici contro undici. Hanno proseguito le terapie Damir Ceter e Dalbert.

Domani mister Mazzarri presenterà la gara ai media: la conferenza verrà trasmessa sul canale YouTube del Club a partire dalle 13.45. La squadra si allenerà nel pomeriggio.

