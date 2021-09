Cagliari, Mazzarri vuole plasmare la sua squadra: allenamenti extra e maxi sedute

Arrivato in corsa il tecnico del Cagliari Mazzarri vuole lavorare molto sulla squadra: maxi sedute di allenamento

Come riporta La Nuova Sardegna il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri vuole plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza.

Il tecnico ha optato per allenamenti extra e maxi sedute di allenamento per prendere più tempo possibile come accaduto lunedi e martedi, e nella giornata di oggi si appresta ad una nuova doppia seduta.

