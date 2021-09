Carobbio, Giuseppe Ondei punta alla riconferma da Primo cittadino

Carobbio degli Angeli. Sarà sfidato dal cugino Dario l’attuale sindaco Giuseppe Ondei alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Giuseppe Ondei, sposato e padre di due figli, vuole mantenere il posto da primo cittadino conquistato alle votazioni di cinque anni fa.

Partiamo da lei, candidato sindaco, chi è Giuseppe Ondei?

Sono diplomato tecnico e ora agente di commercio, impegnato in ambito amministrativo dal 1995 con incarichi vari da consigliere delegato ad assessore. Attualmente ricopro la carica di sindaco e faccio parte del CDA del Consorzio Servizi Sociali Valcavallina.

Quali sono i punti salienti del vostro programma elettorale?

I punti più importanti del programma sono il nuovo campo da calcio sintetico nel centro sportivo, l’illuminazione a led per tutto il territorio comunale, la riqualificazione energetica del plesso scolastico e la realizzazione della piazza.

Come descrive la sua squadra?

La nostra squadra si è in parte rinnovata, volti nuovi a fianco di altri con esperienza per coniugare la freschezza e la vitalità di nuove idee con la concretezza di chi già amministra.

Dopo 5 anni a guida Ondei, come sta Carobbio?

Decisamente meglio di 5 anni fa. Abbiamo ereditato una situazione veramente difficile ( ricordo che il Comune era commissariato ) per cui abbiamo dovuto affrontare tutta una serie di problematiche importanti quali riqualificare i vari impianti di riscaldamento sostituendoli con caldaie di ultima generazione per scuola primaria e palestra, per il palazzo comunale, per l’auditorium, abbiamo riqualificato la scuola primaria a livello sismico, abbiamo riaperto il centro sportivo chiusa da più di 10 anni, siamo intervenuti sui parchi giochi, abbiamo completamento sostituito e ampliato la video sorveglianza con 24 telecamera di ultima generazione, siamo intervenuti su strade e marciapiedi che da anni non venivano manuteniate e sostituito circa 70 pini marittimi che devastavano con le radici gli asfalti e tappavano le caditoie con i lori aghi ad ogni evento atmosferico con altre essenze arboree, siamo passati alla raccolta puntuale con la raccolta dei rifiuti per mitigare i costi in futuro e per inserire la premialità per i cittadini più virtuosi. Poi tutta una serie di progetti per il sociale e con le associazioni di volontariato sul territorio.

Dopo il Covid, qual è il futuro del paese?

Vedo una voglia di ripartenza importante sia sotto il profilo industriale che sociale con diverse realtà sul territorio che stanno investendo in modo importante a livello di strutture e macchinari che di riflesso porterà più opportunità occupazionali sul nostro territorio inoltre c’è un notevole movimento delle società sportive e di volontariato che porteranno sicuramente a migliorare i servizi e la vivibilità di Carobbio.

Qual è il settore forte da cui può ripartire Carobbio?

Quello industriale per la presenza di diverse realtà importanti sul territorio e quella enogastronomica per le diverse aziende agricole e vinicole presenti sulle nostre colline a cui come Amministrazione saremo vicini per poterli supportare in caso di necessità specifiche.

C’è un partito politico nazionale a cui lei e la vostra lista fate riferimento o a cui comunque vi sentite vicini?

Siamo una lista civica dal 1995 per cui da noi si lavora per il Comune indipendente del colore politico di ogni singolo componente.

Cosa ne pensa della situazione politica in Italia? Draghi è l’uomo giusto per ripartire?

Draghi secondo me è l’uomo giusto per governare l’Italia in questo momento delicato e decisivo per il Paese e spero che con il suo carisma e la sua esperienza riesca a smussare le divergenze politiche dei vari partiti.