Carobbio, l’ex tecnico comunale Dario Ondei vuole diventare sindaco

Carobbio degli Angeli. L’ex tecnico del Comune Dario Giuseppe Ondei, 59 anni, sfiderà il cugino Giuseppe, attuale Primo cittadino, alle elezioni comunali in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Sposato, papa di due figlie di 16 e 21 anni, Dario Ondei è un geometra diplomato all’Istituto Quarenghi di Bergamo e già tecnico comunale in posizione apicale per 33 anni, dall’ottobre 1986 fino al marzo 2020.

Partiamo da lei, candidato sindaco sostenuto dalla lista Insieme per cambiare, chi è Dario Ondei?

Prima dell’impiego pubblico, dall’età di 14 anni, ho svolto l’attività di falegname e di magazziniere in ditte della zona. Servizio di leva svolto nel corpo Alpini in Merano e San Candido. Volontario in Centro Caritas di primo ascolto e Coinvolgimento Maryam della zona e Segretario/Membro di direttivo del gruppo Alpini di Carobbio degli Angeli. Passione per la montagna e le attività orticole e il giardinaggio in genere.

Che cosa l’ha spinta a candidarsi?

Ci ho pensato a lungo e mi sono confrontato con tante persone. In molti mi hanno chiesto “ma chi te lo fa fare?” e la mia risposta è che a muovermi, più di tutto, è la passione per la cosa pubblica. Vorrei mettere a disposizione di tutti noi quanto ho imparato durante la mia vita e la mia carriera, a partire dagli insegnamenti semplici e concreti dei miei genitori, passando per le tante esperienze di vita fatte in questi quasi 60 anni, fino alla mia passata attività di tecnico comunale, che mi ha dato una profonda conoscenza del territorio e del suo tessuto sociale.

Quali sono i punti salienti del vostro programma elettorale?

Ci proponiamo ai Carobbiesi affrontando i bisogni del territorio e in via prioritaria, per servizi alla persona e scuola, poi per lavoro e volontariato, sicurezza e ordine pubblico, cultura sport e tempo libero, attività economiche, territorio, opere pubbliche e la trasparenza dell’agire amministrativo, ben articolato nel programma che andremo a distribuire alla popolazione.

Tante sono le cose da fare, come diversi sono i cantieri tra i partiti sempre in “step” e i non partiti dell’attuale amministrazione e che, se toccherà a noi, bisognerà in ogni modo portare a termine.

Si vuole lavorare, fin da subito, per dare un cuore vero al nostro paese, come il mettere in sicurezza alcune critiche situazioni di viabilità.

Partendo da mere intenzioni, ho poi promosso un progetto amministrativo che ha coinvolto via via altre persone fino a creare una squadra che condivide, come me, l’interesse per le cose di tutti noi, gli ideali e un programma amministrativo concreto e ben strutturato.

Il Covid ha rivoluzionato l’approccio dei cittadini alla res pubblica, che cosa farete per avvicinare maggiormente la cittadinanza all’istituzione?

E’ vero e l’ho constatato di persona parlando con la gente, il covid ha ancor più allontanato le persone dall’istituzione. Auspico sia solo un tempo transitorio e che passata la cattiva stagione, si torni in piazza a discutere della cosa pubblica, soprattutto da parte di chi oggi, giovane e meno giovane, se ne disinteressa completamente. Sul contrasto alla pandemia da covid, personalmente ritengo che sia presto per abbassare la guardia e che tutti noi, pur vivendo in piena libertà di movimento, responsabilmente e nell’interesse dell’altro, abbiamo ad adottare le misure di prevenzione che continuamente ci raccomandano. Ripongo fiducia nella medicina moderna e mi sono vaccinato e se mi verrà indicato farò anche le dosi successive.

Da chi è formata la vostra squadra?

Diversi sono i giovani in lista e la loro presenza mi rende particolarmente orgoglioso, sia per il coraggio e l’entusiasmo, che per l’intenzione, l’energia e la maturità con cui stanno affrontando l’impegno politico.

Credo che al centro dell’attenzione debbano esserci sempre i cittadini e che un buon Sindaco abbia poi l’onere di curarne gli interessi nel rispetto dell’ordinamento locale e legislativo.

Oggi più che mai anche Carobbio degli Angeli ha bisogno di amministratori nuovi, magari giovani, con idee nuove, leali, motivati, che abbiano a cuore il nostro paese e possano essere, perché no e me lo auguro vivamente, gli amministratori del futuro.

Elenco dei consiglieri candidati:

– Facchinetti Gian Franco, 68 anni, geometra libero professionista

– Manenti Margherita, 60 anni, fisioterapista in pensione

– Brevi Gabriele, 26 anni, ingegnere edile

– Signorelli Giampietro, 59 anni, libero professionista

– Nava Niccolò, 21 anni, studente universitario in ingegneria meccanica, componente di protezione civile

– Fomiatti Doris, 68 anni, geometra libero professionista

– Bombardieri Paola Maddalena, 46 anni, architetto tecnico comunale

– Magni Federica, 20 anni, diplomato in amministrazione finanza e marketing, amminist. immobiliare

– Morotti Luca, 21 anni, artigiano edile

– Marchetti Giovanni, 21 anni, diplomato in amministrazione finanza e marketing, impiegato

– Signorelli Andrea, 22 anni, studente universitario in ingegneria gestionale aziendale

– Crippa Lorenzo, 36 anni, impiegato tecnico elettronico