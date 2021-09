Elezioni amministrative 2021, Salvini a comizio a Torino. Imbrattata sede della Lega di via Balbo

“Aspettiamo lunedì 4 ottobre e i ballottaggi. Spero di portare a casa già al primo turno alcuni sindaci che adesso sono in mano alla sinistra, come Varese, e alcune città che non sono state mai governate dalla Lega, come Torino”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, proprio oggi nel capoluogo piemontese a … Leggi tutto L’articolo Elezioni amministrative 2021, Salvini a…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it