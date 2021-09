Furto da 8 euro, l’imputato ha 73 anni, il giudice: “Ma davvero volete farmi fare questo processo”

CAGLIARI. Un pensionato di 73 anni deve rispondere di furto aggravato e rischia fino a 6 anni di reclusione per aver rubato in un grande magazzino tre piccole confezioni di aghi per macchina da cucire, valore 2,69 euro l’una. Lo stesso giudice monocratico è rimasto sconcertato e al pm ha detto: “Ma davvero volete farmi fare questo processo”.

