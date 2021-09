Gasperini: “Serata bellissima”, Zapata: “Vittoria di Bergamo”

Bergamo. “Bravi ragazzi, hanno giocato con accanimento e velocità. È stata una bellissima serata. Una partita difficile ma abbiamo meritato di vincere. Era quello che volevamo: pareggiare col Villarreal e vincere contro lo Young Boys, poi vedremo con il Manchester, dobbiamo cercare punti ovunque”.

È felicissimo Gasperini, spesso acclamato dai tifosi durante e dopo la partita. Ma non è stato facile superare gli svizzeri.

Le difficoltà di questa partita? “Loro sono bravi soprattutto sul loro campo, veloci, pericolosi in ripartenza. E però noi siamo stati bravi a non concedergli spazi. Avevamo fiducia, abbiamo avuto occasioni e contavamo di vincere anche nel finale”.

Il ritorno di Muriel? “È andato vicino al gol con alcune giocate, ora dovrà ritrovare la miglior condizione… Lui sa sempre creare azioni da gol. Ci voleva. Gosens? Peccato, è uno stiramento, spero di recuperarlo durante la sosta”.

Zapata, nominato migliore in campo, intervistato ai microfoni Sky ha una dedica speciale: “Questa vittoria è di Bergamo. Mi mancavano tantissimo i tifosi e quando sei stanco ti danno una spinta in più. Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima, perché importante era vincere, se vogliamo passare il turno era fondamentale. Mi è mancato il gol, io voglio sempre segnare, ma ho fatto un assist e va bene lo stesso. Adesso ci godiamo questa vittoria in casa, poi vedremo la doppia sfida col Manchester, sarà molto tosta”.

Pessina, anche lui emozionatissimo: “Questo gol me lo ricorderò a lungo, sotto la Curva. Il pubblico è stato bellissimo, segnare così è stato molto emozionante. Anche perché volevamo prenderci i tre punti e fare altri punti nella sfida fuori casa a Berna, poi si vedrà col Manchester”.