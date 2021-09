I vincitori della VII° Premio Letterario Crêuza de mä, F. De Andrè

PIETRACATELLA – Martedì 28 settembre, online in diretta FB sulla pagina ufficiale del premio, si svolge la premiazione delle opere selezionate per la VII edizione del Premio Letterario Nazionale Crêuza de mä, F. De Andrè ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”.

I 16 vincitori, su 213 componimenti in narrativa e scrittura che hanno partecipato da tutt’Italia, sono stati premiati alla presenza di: Vauro Senesi, padrino della giuria e del Premio da diverse edizioni; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e consigliere della Fondazione F. De André onlus di Milano; Giuliano Malatesta, scrittore, giornalista e autore del libro “La Genova di De Andrè”; Pasqualino Di Bello, giornalista molisano e giurato; Marco Caldoro attore e giurato.

Ai vincitori di entrambe le sezioni, poesia e narrativa, per la categoria adulti andranno rispettivamente 300 euro al I classificato, 100 euro al II e al III classificato. Oltre ad attestato e targa per tutti i partecipanti. Per la categoria studenti un buono acquisti libri, una targa e un attestato di partecipazione (per il primo, secondo e terzo posto di entrambe le sezioni). Inoltre da quest’anno è previsto un premio di 200 euro alla Scuola Secondaria di Secondo Grado che partecipa con più studenti (da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico). Anche quest’anno il premio vedrà la partecipazione di una Giuria Popolare che darà una menzione speciale per entrambe le categorie Adulti e Studenti.

ELENCO DEI VINCITORI

Adulti Narrativa:

1 classificato – Mario Eleno – Nella città di Genova

3 classificato – Fabio Tittarelli – Innocenza

2 classificato – Dante Zucchi – La compagna fedele

Menzione giuria popolare – Federica Angelone – Il coraggio di non essere più solo

Adulti Poesia:

1 classificato – Brenda Arcari – Sono un vulcano indeciso

2 classificato – Renzo Piccoli – Domani

3 classificato – Anna Maria Lavarini – E l’è par quela

Menzione giuria popolare – Rodolfo Vettorello – Un disconoscimento intenzionale

Studenti Narrativa

1 classificato – Chiara Coppo – Una vigilia

2 classificato – Rita Iodice – I quattro rintocchi

3 classificato – Samuele Pecorari – Aiquing Wansui

Menzione giuria popolare – Cristina De Luca – Via del Campo

Studenti Poesia

1 classificato – Rachele Lupi – Io e me

2 classificato – Riccardo Bifulco – La Musa bifronte

3 classificato – Chiara De Cillis – Avrebbero dovuto dirmelo prima

Menzione giuria popolare – Sara Brescia Morra – Come te lo spiego

