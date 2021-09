Lodauto punta sulla sostenibilità: auto con motori elettrici e tecnologie avanzate

Si avvicina un anno speciale per Lodauto. La concessionaria, riferimento ufficiale dei marchiMercedes-Benz, Smart, AMG ed EQper Bergamo e provincia. nel 2022 festeggerà il 50esimo di fondazione: è un traguardo importante ma anche un’occasione per guardare al futuro con rinnovato slancio.

Tutto ha avuto inizio quando Elio Lodovici, ha avviato un’attività di carrozzeria e officina per la riparazione di veicoli. Nel 1972 la sua ditta individuale si è trasformata in Lodauto Sas cominciando così l’attività commerciale di vendita autovetture, mentre nel 1974 ha ottenuto il mandato di concessione per la vendita di veicoli industriali, commerciali e autobus della prestigiosa casa automobilistica tedesca.

Nel tempo questa realtà è cresciuta: nel 1985 è diventata Srl eha sottoscritto il contratto di distribuzione ed assistenza anche delle vetture Mercedes-Benz. E’stata aperta, così, la filiale di Zingonia-Verdellino, che successivamente diventerà sede amministrativa dell’intero gruppo. Nel 1988, poi,ha compiuto un ulteriore passo: è divenuta Società per Azioni assumendo una struttura giuridica ancor più salda e approntando un ambizioso programma di nuovi investimenti, mentre nel 1998 ha ottenuto il mandato per commercializzare vetture Smart, la scommessa che si paleserà vincente per la piccola city car.

Oltre a essere leader nel commercio, nella manutenzione e nella riparazione degli autoveicoli di questi marchi, è officina autorizzata con assistenza a 360° per la riparazione e manutenzione di vetture e van.E’ specializzata, poi, nella commercializzazione dell’usato multimarca e, grazie alla presenza di magazzini fornitissimi, è il luogo ideale dove reperire ricambi originali e accessori.

I punti vendita Lodauto, con annesse officine, sono tre, tutti collocati nella provincia di Bergamo. La prima, a Zingonia/Verdellino, è la sede storica del gruppo: ubicata nella zona industriale, dispone di ampio showroom Mercedes-Benz, service e magazzino.

La seconda, a Orio al Serio, si trova di fronte all’aeroporto, nell’area del centro commerciale Oriocenter. E’ la sede più grande del gruppo e, oltre all’ampio showroom Mercedes, offre un vasto assortimento di vetture usate Mercedes-Benz e multimarca, un servizio di Assistenza di Officina ed un grande Magazzino con fornitura di ricambi originali Mercedes.

La terza, adiacente allo showroom Mercedes-Benz di Orio al Serio, è lo Smart Center Bergamo by Lodauto, il punto vendita dedicato interamente alla famosa citycar, dotato di autonoma struttura adibita sia alla vendita sia all’assistenza.

A capo dell’azienda è la famiglia Lodovici che può contare su un’ottantina di figure professionali tra dipendenti e consulenti dislocati nei vari reparti: commerciale, amministrativo, marketing, magazzino e officina. Personale altamente qualificato, specializzato sulle migliori tecnologie e diagnosi e di intervento che rendono Lodauto il riferimento principale sul territorio.

In questi anni l’obiettivo è stato quello di ampliare la gamma, per raggiungere un più esteso target clienti, offrendo per ogni categoria, una soluzione che rispecchiasse i valori che contraddistinguono Mercedes. Un’attenzione particolare viene posta all’orizzonte Hybrid & Electric che, ormai, è già una realtà: la casa automobilistica tedesca ha raggiunto un posto di primo piano tra i produttori di veicoli elettrici, per i quali ha fondato il nuovo brand EQ.Con la campagna “Electric First”, inoltre, sono state impiegate innumerevoli risorse e competenze per la creazione ed implementazione di prodotti a trazione elettrica soprattutto per accrescere autonomia ed efficienza nonché le nuove tecnologie annesse.

Per il prossimo futuro, infine, si punta sull’elettrificazione e sulla connettività. La sostenibilità è un elemento essenziale della strategia aziendale di Mercedes-Benz, basti pensare che l’obiettivo della casa costruttrice tedesca è quello di produrre il 50% dei modelli con sistemi ibridi Plug-In o a propulsione completamente elettrica entro i prossimi 9 anni. Questo impegno è motivo d’unione generazionale che avvicina al marchio non solo un pubblico maturo ma anche giovane, entrambi pronti ad adattarsi alle novità di guida ecosostenibile. L’attrattività dei motori elettrici si sposa con la scelta della casa madre nella preferenza di linee sempre più moderne e grintose che unite a sistemi multimediali interattivi e tecnologicamente molto avanzati creano un prodotto in grado di soddisfare sia le esigenze pratiche sia quelle estetiche e funzionali.