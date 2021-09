Mazzarri, intensità ad Asseminello: così prepara il suo Cagliari al Venezia

Il Cagliari cambia in ritmi ad Asseminello sotto l’occhio vigile del tecnico Walter Mazzarri in vista della sfida contro il Venezia

Il Cagliari ha cambiato totalmente ritmo ad Asseminello, aumentando l’intensità in vista della sfida contro il Venezia valida per la settima giornata di campionato in programma venerdì sera (ore 20:45) tra le mura casalinghe dell’Unipol Domus.

La squadra rossoblù – come riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda – ha svolto l’allenamento ieri sotto l’occhio vigile del tecnico Walter Mazzarri, affidandosi alle cure del preparatore Giuseppe Pondrelli, denominato il mago dei muscoli.

