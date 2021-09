Mensa scolastica a Catanzaro, app mangioascuola: istruzioni per l’uso

Il settore Pubblica Istruzione di Palazzo de Nobili ricorda che per il servizio mensa scolastica la domanda di fruizione deve essere presentata dal genitore accedendo al seguente link https://dema.comunecatanzaro.it/portale. Una volta presentata la domanda, ultimata la relativa istruttoria, al genitore verrà inviata una email contenente le istruzioni operative per scaricare e utilizzare l’APP MANGIOaSCUOLA, al fine di prenotare giornalmente il pasto. Si precisa che in caso di allergia/intolleranza è necessario inviare apposita documentazione medica all’indirizzo assessorato.pisport@comune.catanzaro.it.

L’APP MANGIOaSCUOLA può essere scaricata e installata su qualsiasi dispositivo mobile (sistemi operativi Android e IOS – xes IPhone). Si comunica, inoltre, che la prenotazione del pasto può essere effettuata dalle ore 00.01 alle ore 9.30 della giornata interessata, ed entro lo stesso orario il pasto può essere disdettato. Si rinvia al vademecum contenente le istruzioni operative per ulteriori informazioni