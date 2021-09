Milinkovic-Savic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera contro la Lokomotiv all’Olimpico

Milinkovic-Savic, grande protagonista del derby col goal che ha sbloccato la gara, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League tra Lazio e Lokomotiv:

DERBY – «Nel derby siamo entrati diversamente dalla gare precedenti. Sapevamo che mentalmente dovevamo prepararci in un altro modo. Nelle prossime partite dobbiamo giocare come nel derby».

RETE – «Non sapevo di aver fatto goal, dopo la botta sono rimasto giù, me l’ha detto Marusic. Un peccato non poter esultare».

EUROPA LEAGUE – «Sarri ha già vinto l’Europa League, vogliamo vincerla, giochiamo con le stesse motivazioni della Champions provando ad andare più avanti possibile».

STRAKOSHA – «Con Strakosha siamo amici stretti, non gli posso dare consigli perchè il ruolo è diverso. Se giocherà darà il meglio».

ALLENATORE DELLA LOKOMOTIV – «Con Nikolic sono stato solo 6 mesi, non avevamo grande rapporto perchè ero molto giovane. Non so che dire, so solo che ho fatto il debutto sul 3-0 per gli avversari quindi non ho bei ricordi».

LEADER – «Mi sento un leader della Lazio, sono qui da 7 anni, ma ci sono anche altri giocatori. Siamo un bel gruppo e siamo tutti amici stretti. Questo ci aiuterà a fare tanti risultati positivi».

VITTORIA NEL DERBY – «Il derby vinto ci da spinta in più per le prossime partite, ma pensiamo già ai prossimi impegni».

ELIMINAZIONE DEL 2018 – «Nel 2018 grande peccato essere usciti, avevamo una bella squadra. Vogliamo arrivare ai quarti anche quest’anno e anche oltre».

FUTURO ALLA LAZIO – «Sono contento di essere tanti alla Lazio e di essere il vice capitano dopo Ciro. Non penso al mercato anche se si parla tanto. Penso a fare le partite bene per la squadra e poi a fine stagione si parla con la società e si decide».

L’articolo Milinkovic: «Il nostro obiettivo è la finale, io mi sento un leader» proviene da Lazio News 24.