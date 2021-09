Modugno, sventato l’ennesimo tentativo di furto all’ex Om Carrelli: arrestato 65enne. Era ricercato

Un uomo di 65 anni di Palombaio, pregiudicato e ricercato dallo scorso giugno per un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti relativo a una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione da dover scontare per furti commessi nel Barese tra il 2014 e il 2018, è stato arrestato ieri mattina a Modugno.

Il 65enne è stato sorpreso all’interno dello stabilimento della ex Om Carrelli, ormai dismesso, dove i carabinieri hanno così sventato l’ennesimo tentativo di cannibalizzazione. I militari hanno intercettato l’uomo mentre, alla guida della sua auto, si aggirava nel capannone alla ricerca di qualcosa da rubare.

Privo di documenti, è stato accompagnato in caserma e identificato. Al termine delle formalità di rito, quindi, è stato potato in carcere e denunciato per tentato furto aggravato. Il 65enne, poi, dovrà anche rispondere di guida senza patente.

