Palestra scuola D’Errico a viale De Filippis è ancora inagibile

“Facendo seguito alle reiterate sollecitazioni da parte di moltissimi genitori dei bambini che frequentano la scuola comunale D’Errico, in viale De Filippis, la Commissione lavori pubblici di Palazzo de Nobili ha constatato che ad oggi la palestra della stessa scuola risulta essere inagibile a causa della mancata sostituzione di un vetro parzialmente rotto che rappresenta fonte di pericolo per bambini e insegnanti”. Ad affermarlo è il presidente dell’organo consiliare, Eugenio Riccio, insieme agli altri consiglieri presenti alla riunione di commissione: Angotti, Consolante, Corsi. Sergio Costanzo, Gallo, Levato, Rosario Mancuso, Pisano, Praticò.

“Già diversi mesi addietro – proseguono è stato effettuato un sopralluogo sul posto con rappresentanti dei genitori, insegnanti, l’assessore al ramo e funzionari comunali addetti del settore Gestione del territorio, tanto che la problematica non solo risulta ben conosciuta agli uffici, ma gli stessi funzionari avevano garantito un pronto ed immediato intervento per rendere agibile la palestra. Oggi, a distanza di circa sei mesi, registriamo che un intervento molto semplice, la sostituzione di un vetro, non è stato ancora realizzato tanto da rendere inagibile la palestra, impedendo la fruizione della stessa ai bambini sia la mattina che il pomeriggio. Chiediamo, perciò, un immediato intervento del sindaco per eliminare, una volta per tutte, questo disagio”.