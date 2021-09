Scoperti quasi 13 chili di pneumatici abbandonati: inciviltà tra Fossalto e Pietracatella

Non è chiaro se fossero delle vere e proprie discariche abusive, ma il quantitativo di pneumatici abbandonati e recuperati nelle campagne di Fossalto e Pietracatella conferma quanto sia difficile porre fine ai gesti incivili. Dodici chili di gomme sono stati recuperati dai volontari di Legambiente che hanno partecipato all’iniziativa ecologica ‘Puliamo il mondo 2021’. Vecchi pneumatici di auto e anche di mezzi più grandi (probabilmente trattori) erano stati lasciati tra la vegetazione, invece di essere smaltiti correttamente nonostante il rischio di inquinare l’ambiente che l’abbandono degli pneumatici comporta.

Nel dettaglio 6,4 chili di pneumatici fuori uso sono stati recuperati a Pietracatella, quantitativo simile (4 chili) a Fossalto. Sono stati condotti presso l’impianto di trattamento più vicino, dove verranno opportunamente riciclati. Lo pneumatico giunto a fine vita se lasciato in natura è un rifiuto detto permanente, cioè impiega centinaia di anni per degradarsi; è una risorsa riciclabile al 100%, invece, se gestito nel modo corretto.

E nelle operazioni di riciclo delle gomme, ha deciso di collaborare con Legambiente EcoTyre, già promotore di un progetto “Da Gomma a Gomma”: è stata prodotta una gomma devulcanizzata, direttamente derivante da pneumatici fuori uso, in nuove mescole di gomma utilizzabili per la produzione di pneumatici e altri prodotti.

“Ringrazio Legambiente Molise per essere stata al nostro fianco nella raccolta dei PFU – ha detto Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre – Possiamo garantire ai cittadini e alle Amministrazioni locali, che hanno richiesto il nostro intervento, che i PFU che giacevano abbandonati in natura e raccolti dai volontari, saranno sicuramente reimmessi in un ciclo virtuoso, che culmina nella reintroduzione della gomma a fine vita in una gomma nuova attraverso un complesso processo produttivo. Vorrei inoltre ribadire che ogni pneumatico fuori uso deve essere consegnato ai gommisti o alle officine servite da EcoTyre. Sarà poi il nostro Consorzio ad andare a ritirarle e a trasformare il rifiuto in una risorsa. La nostra filiera, infatti, funziona, è efficiente ed è un fiore all’occhiello in Europa”.