Si alternano pioggia e schiarite

Ed eccola, la pioggia… Ma per quanto? Risponde Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’indebolimento dell’anticiclone sull’Italia, favorisce il transito di un modesto sistema frontale sulla regione padano-alpina entro la mattinata di mercoledì. Al suo seguito si avrà un nuovo rialzo della pressione che garantirà un intervallo con variabilità positiva e scarso rischio di precipitazioni fino alla prima parte di sabato.

Mercoledì 29 settembre 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su gran parte della Lombardia molto nuvoloso con brevi schiarite sulla fascia pedemontana: pioggia o rovesci anche a carattere temporalesco tra deboli e moderati con fenomeni più frequenti su Prealpi Ovest (dal Verbano all’alto Lario), Valchiavenna, Valtellina e Bergamasco. Altrove fenomeni deboli ed isolati. Neve oltre 2500-2700 metri. Su Bassa Padana (dal Pavese al Mantovano) e sull’Oltrepò Pavese/Piacntino in parte nuvoloso ed asciutto. Dal pomeriggio su Lombardia centro-Ovest (fino a Bassa Valtellina/Cremonese) poco nuvoloso o in parte nuvoloso con ampie schiarite ed asciutto, mentre su alta Valtellina, Orobie Est, Bresciano, Mantovano e Garda nuvolosità variabile con ampie schiarite specie dal tramonto: su Bormiese, Val di Scalve, Valle Camonica ed alto Garda residue piogge o rovesci.

Temperature: Valori minimi in lieve aumento: compresi tra 14-17°C, fino a 18-19°C nei grandi centri urbani. Valori massimi stazionari o in lieve flessione: compresi tra 22-26°C.

Giovedì 30 settembre 2021

Tempo Previsto: Dapprima su Val di Scalve, alta Valle Camonica, Valchiavenna e Valtellina in parte nuvoloso con temporanei annuvolamenti. Su fascia prealpina (dal Verbano al Garda), Brianza, pianura lombarda ed Oltrepò Pavese nuvolosità irregolare con annuvolamenti a tratti estesi e qualche rovescio a ridosso delle Prealpi. Dal meriggio su gran parte della Lombardia nuvolosità variabile con alternanza di addensamenti e schiarite, ma in generale asciutto. Solo su Valchiavenna, Valtellina e alto Oltrepò Pavese, alto Piacentino in parte nuvoloso con prevalenza di schiarite.

Temperature: Valori minimi in lieve flessione: compresi tra 12-15°C, fino a 17°C nei grandi centri urbani. Valori massimi quasi stazionari: compresi tra 21-25°C.

Venerdì 1 ottobre 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Valtellina, Valchiavenna e fascia prealpina (dal Varesotto al Garda) in prevalenza molto nuvoloso con locali piogge o pioviggini, mentre sul resto della regione nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con schiarite più frequenti dall’alba: asciutto. Dal meriggio su Valtellina, Valchiavenna, Valli Orobiche, Valle Camonica e Valli Bresciane nuvoloso o irregolamente nuvoloso con parziali schiarite; sul resto della regione poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei annuvolamenti, ma netta prevalenza degli intervalli assolati: ovunque asciutto.

Temperature: Valori minimi quasi stazionari: compresi tra 11-14°C, fino a 16°C nei grandi centri urbani. Valori massimi in lieve flessione: compresi tra 19-23°C.