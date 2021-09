La Prefettura comunica che è stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse in relazione all’allontanamento del sig. Arocena Arturo nato nelle Filippine il 21.05.1936 e residente a Quero Vas (BL), via Noal n.20.

Egli si è allontanato a piedi dalla propria abitazione nell’arco temporale compreso tra le ore 03.00 e le 10.00 di martedì 28 settembre 2021.

Non ha con sé apparecchi telefonici.

Alle ore 06.00 di ieri sarebbe stato avvistato con due borsoni in direzione da via Noal verso la SP 1 BIS.

Il sig. Arocena è alto 1.60 mt, corporatura esile, capelli corti, bianchi, stempiato. Non parla e non comprende la lingua italiana. Al momento dell’allontanamento indossava una giacca di colore verde, mentre non si conoscono ulteriori dettagli sull’abbigliamento.

Chiunque fosse in possesso di informazioni utili al rintraccio del sig. Arocena è pregato di contattare i Carabinieri al numero di emergenza 112.

L’articolo Si cerca Arturo Arocena 85enne filippino proviene da Bellunopress – Dolomiti.