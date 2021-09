Luciano Spalletti si prepara alla sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca e intanto ripensa al match contro il Cagliari

Il match contro il Cagliari, che ha portato il Napoli alla sua sesta vittoria consecutiva in campionato, non ha totalmente soddisfatto Luciano Spalletti che, a distanza di giorni, in occasione della conferenza stampa di vigilia della partita di Europa League contro lo Spartak Mosca, ripensa alle occasioni sprecate dai suoi uomini.

«Domani vorrei vedere dei passi in avanti nello sfruttare le situazioni. Le cinque sostituzioni hanno allungato la vita delle partite, può succedere di tutto anche se sei in vantaggio di due gol. Per lo spazio che abbiamo avuto nell’attaccare la linea difensiva del Cagliari, dovevamo sfruttare meglio certe situazioni. È una riflessione che è stata posta alla squadra e di cui abbiamo parlato».

L’articolo Spalletti ripensa al match contro il Cagliari: «Dovevamo sfruttare la situazione» proviene da Cagliari News 24.