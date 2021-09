Ulivieri: «Mazzarri sostiene sempre la sua squadra, anche nella sconfitta». Il presidente dell’Assoallenatori è tornato sulle parole del tecnico rossoblù post Napoli-Cagliari

Una sconfitta pesante, quella subita dal Cagliari contro il Napoli, più per le modalità in cui si è materializzata che per il risultato in sé. In particolare, nel post-gara, erano finite nel mirino di tifosi ed addetti ai lavori le parole del tecnico rossoblù Walter Mazzarri, che di fatto ne aveva sminuito le proporzioni.

Sul tema è tornato Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, che ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte: «Se a Napoli non conoscono ancora Mazzarri… Lui è un po’ così, è un amico quindi lo posso anche dire: alla fine della gara l’obiettivo suo è sempre quello di sostenere la sua squadra, anche nella sconfitta.»

