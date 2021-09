Vivi Heraclea con Alessio Boni rende Omaggio a Dante

Poesia, musica, luci sono pronte a far risplendere di inedita bellezza il Museo archeologico nazionale della Siritide di Policoro. Vivi Heraclea, dopo aver accompagnato alla scoperta dei tesori del patrimonio storico archeologico della Magna Grecia con un lungo ciclo di percorsi tematici e visite guidate, conclude il cammino della sua sesta edizione con una serata davvero speciale.

Sarà un’autentica festa della cultura quella di sabato 2 ottobre (ore 20) che avrà come suo palcoscenico sotto le stelle l’area antistante l’ingresso del Museo. Ospite d’onore dell’evento sarà Alessio Boni, affermato attore di cinema, tv e teatro che regalerà al pubblico il suo specialissimo “Omaggio a Dante”. A 700 anni dalla morte, Boni proporrà una selezione di brani del Sommo Poeta, in cui la voce intensa dell’attore si fa musica, con sapienti incursioni nel mondo dantesco attraverso le terzine immortali della Divina Commedia. Il viaggio onirico che Dante compie dall’Inferno al Paradiso, passando per il Purgatorio, influenza da 700 anni il nostro immaginario e continuerà a farlo ancora grazie alla lettura recitata di Alessio Boni.

Ad accendere la notte di Vivi Heraclea di suoni e magia saranno, poi, le note del Trio In Cantus che eseguirà brani del repertorio dei grandi cantautori italiani. Gran cerimoniere Tonino Bernardelli, che nel corso della serata intervisterà Alessio Boni.

L’opera di promozione e valorizzazione del patrimonio storico- artistico di Vivi Heraclea, una manifestazione finanziata da Regione Basilicata e Comune di Policoro e organizzata dall’associazione “I Colori dell’Anima” con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, prosegue, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia.

Nel rispetto delle norme anti- Covid 19 è obbligatoria la prenotazione. E’ possibile assistere a Vivi Heraclea solo muniti di Green pass.