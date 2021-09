-1 al Venezia. Mazzarri vuole portare il Cagliari alla vittoria

Mazzarri torchia il Cagliari per arrivare alla prima vittoria stagionale. Idee più chiare grazie ai maxi allenamenti

Secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna, a un giorno dal match contro il Venezia, Walter Mazzarri ha bisogno di chiarire solo gli ultimi dubbi sul suo Cagliari.

Il tecnico rossoblù, dal ritorno dalla trasferta a Napoli fino a oggi ha messo sotto torchio la sua squadra. Quando il tempo è contato, si deve trovare una soluzione per accelerare i tempi. Questa è stata la strategia adottata dal tecnico toscano che ha deciso di optare per maxi allenamenti in modo da conoscere in dettaglio gli uomini a sua disposizione. Non soltanto sessioni con focus fisico e tecnico ma anche e soprattutto tattico: l’obiettivo è la vittoria, evitare di concedere il primo gol agli avversari e, ultimo ma non ultimo, andare in rete.

