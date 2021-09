Aggredisce la madre per avere soldi, la donna esausta chiama i carabinieri

Stanca, esausta ed impaurita ha chiamato i carabinieri. Dopo l’ennesimo litigio con il figlio. E’ la storia di una mamma vessata e umiliata dalle continue angherie del figlio che le chiedeva sempre soldi. E, così, la donna ha fatto il 112 e chiesto aiuto ai Carabinieri di Lamezia Terme. Arrivati sul posto i militari hanno constatato che l’uomo, 37 anni e in stato di alterazione psico-fisica, aveva aggredito la madre, tanto da costringerla a barricarsi in casa per evitare ulteriori violenze. I carabinieri hanno soccorso la donna e bloccato l’azione violenta del figlio arrestandolo. In questi casi, infatti, vengono immediatamente applicato il c.d. “codice rosso”, introdotto con la legge nr. 69 /2019, che prevede l’applicazione di una serie di misure volte a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tra cui anche l’inasprimento della pena per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Le indagini dei Carabinieri, dirette dalla Procura di Lamezia Terme, si sono concluse con l’arresto del 37enne al quale è stata applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Questa ennesima operazione, che segue analoghi interventi dell’Arma avvenuti negli ultimi mesi in favore di vittime di violenza domestica, dimostra ancora un volta l’impegno operativo e l’attenzione dei Carabinieri della provincia di Catanzaro verso il contrasto ad ogni forma di sopruso attuato nei confronti di vittime appartenenti alle cosiddette “fasce deboli” e ad ogni tipologia di “violenza di genere e domestica”.