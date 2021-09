Arancia Meccanica a Bonefro, furgone di medicinali assaltato da 5 ragazzi “impazziti”

Brutta avventura per un corriere farmaceutico in transito per Bonefro oggi, 30 settembre, alle 17.45. Il quarantenne commesso viaggiatore è stato fermato con il suo furgone carico di medicinali all’interno del centro abitato.

Il fatto è avvenuto lungo un tratto di strada dove la carreggiata è particolarmente stretta, ad opera di cinque giovani (non si sa se fossero del luogo), in evidentissimo stato di alterazione.

Il manipolo composto da elementi in età valutata tra i 27 e i 30 anni, non si è compreso bene per quali oggettive ragioni, ha assaltato il furgone, iniziando a scuoterlo e a strattonarlo, tentando addirittura di ribaltarlo, in preda a un furore smisurato quanto immotivato.

Il quarantenne messo, totalmente atterrito per la sua incolumità, nonostante gli sballottamenti subiti, è riuscito ad azionare le chiusure di sicurezza del mezzo, temendo che fossero i farmaci l’obiettivo dell’assalto.

La scena, cosi come descritta, è durata alcuni interminabili minuti, prima che sul posto giungessero due pattuglie di Carabinieri, una della locale stazione e una dell’Aliquota Radiomobile della Compagna di Larino.

La rapidità dell’intervento operato dai militari dell’Arma, certamente allertati anche da cittadini che stavano assistendo alla scena, è stato propiziato da un precedente allarme ricevuto, in quanto il quintetto in odore di “Arancia Meccanica” aveva preso a danneggiare porte e vetrine lungo il percorso che stava seguendo per le vie del paese.

“E’ stata un’esperienza allucinante – ha detto ancora visibilmente scosso il quaerantenne corriere -. Non capivo cosa stesse accadendo, perché gli scossoni che subiva il furgone, mi facevano sbattere la testa da tutte le parti e, per un attimo, ho temuto davvero il peggio“.

L’arrivo dei militari ha riportato la calma e ridotto a piu miti consigli i cinque giovani esagitati.

Il commesso viaggatore è stato successivamente condotto in caserma per rendere deposizione di ciò che gli era accaduto, mentre per i cinque autori degli atti vandalici e dell’aggressione sono scattate altrettante denunce a piede libero.

Ovviamente la conseguente perdita di tempo da parte del corriere ha causato ritardi nella consegna dei farmaci, che erano attesi da alcune farmacie della zona.