Bari, una app per scoprire se il bus Amtab è in orario: arriva Moovit

Una nuova applicazione, per consentire agli utenti di controllare in tempo reale l’arrivo dei mezzi alle fermate dei bus urbani. È la nuova funzionalità della app Moovit, risultato della partnership tra Moovit, applicazione per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo di persone, e Amtab. La app è frutto di un lavoro di implementazione tecnica che permetterà ai cittadini di essere aggiornati su eventuali modifiche improvvise o pianificate alla rete di trasporto pubblico per poter organizzare al meglio i propri spostamenti.

Negli scorsi giorni, infatti, all’interno dell’app Moovit, sono state completamente rimappate e inserite le oltre 39 linee urbane e scolastiche gestite da Amtab e le oltre 1200 fermate presenti sul territorio della provincia di Bari. A queste linee si aggiungeranno, nelle prossime settimane, anche i mezzi e i percorsi della flotta Cotrap Puglia, con l’obiettivo di estendere il servizio alle principali località pugliesi.

“Presentiamo un significativo passo in avanti nelle attività rivolte ai cittadini in tema di mobilità sostenibile – ha sottolineato il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio – e di questo ringrazio Amtab che, in collaborazione con Moovit e Cotrap, ha sviluppato queste funzionalità. Programmare uno spostamento sull’intero territorio cittadino potendo contare su dati di arrivo dei bus in tempo reale, e non su previsioni statiche, grazie all’integrazione con i dati dei gps installati sui bus in circolazione, rappresenta di fatto un salto di qualità nell’interazione dei cittadini con i servizi di Amtab”.

Di Sciascio continua. “L’integrazione in corso sulle piattaforme Muvt e Moovit con i dati di Cotrap permetterà di programmare in maniera affidabile in un’unica applicazione sia spostamenti urbani che extraurbani, introducendo in futuro anche un sistema unico di bigliettazione – spiega – Nella stessa ottica, stiamo integrando i dati relativi ai principali sistemi di micromobilità, al fine di rendere disponibili, ad esempio, informazioni sulla presenza di monopattini elettrici lungo le direttrici di spostamento scelte dagli utenti, in particolare per il cosiddetto ultimo miglio.

Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare per introdurre elementi innovativi che rendano oggettivamente vantaggiosa e semplice per i cittadini la scelta di mezzi di trasporto sostenibili in alternativa alle auto private”.

“Moovit era già presente sulla città di Bari con la disponibilità di dati statici, ma mancava il passaggio ulteriore – dichiara Carolina Vittucci, partnership manager di Moovit – Offrire maggiori informazioni ai cittadini attraverso l’introduzione del tempo reale, che cambia sensibilmente i parametri della mobilità urbana con un netto risparmio di tempo da parte degli utenti. Rispetto all’app MUVT, sviluppata in locale e che apprezziamo per le funzionalità attivate, Moovit si differenzia per la maggiore accessibilità ad un pubblico di stranieri e turisti, essendo disponibile in 45 lingue”.

“Amtab – ha dichiarato Arcangelo Scattaglia, responsabile Servizi informatici di Amtab – intende il sistema di mobilità come servizio, e in quest’ottica offrire ai cittadini un accesso sempre più semplice alle informazioni sul trasporto pubblico locale rappresenta un obiettivo importante, cui ci avviciniamo con l’avvio di questa nuova app, in linea con l’impegno portato avanti dall’azienda negli ultimi due anni. Il prossimo passaggio, sul quale siamo al lavoro, è quello di attivare un unico punto di accesso che renda disponibili informazioni sia sul trasporto pubblico sia sui sistemi di trasporto privato, cosicché i cittadini possano utilizzare un’unica app per programmare i propri spostamenti in modo sicuro ed efficace”.

