Basilicata24 compie 10 anni, grazie ai nostri lettori e sostenitori

Il 27 agosto 2011 esce in edicola il settimanale d’inchiesta Basilicata24 e va online il quotidiano. Nel 2013 il settimanale cessa le pubblicazioni e tutto si sposta sul web.

Basilicata24 è un progetto editoriale di ampio respiro nato dalla volontà di creare uno spazio critico di riflessione e azione sulle questioni cruciali della vita politica, economica, sociale e culturale della Basilicata e del Mezzogiorno, da una prospettiva divergente.

Inchieste, reportage, editoriali, approfondimenti, informazione di cronaca, di cultura di ampio respiro. Giornalismo col fiato sul collo del potere, questo siamo. Liberi, affinché lo siate anche voi.

Basilicata24 non ha padroni né padrini, è un giornale libero e indipendente. Non accetta finanziamenti o contributi pubblici. Non pubblica banner pubblicitari di multinazionali del petrolio. Non fa pubblicità a giochi, casinò, scommesse.

Decine di inchieste su appalti, sanità, rifiuti, inquinamento ambientale, eolico selvaggio, aste giudiziarie e mala politica ci hanno costretti negli anni a difenderci da numerosi attacchi anche giudiziari, da minacce e intimidazioni.

Nel luglio del 2017 la Società Ipr Marketing realizza un sondaggio commissionato dal Consiglio Regionale: “Basilicata24 è il sito di informazione più seguito dai lucani.”

Siamo qui, sempre editori di noi stessi e sempre al fianco dei cittadini, nonostante le mille difficoltà che incontriamo ogni giorno nel fare il nostro lavoro. Grazie ai lettori che ci hanno sostenuto nei momenti più difficili, anche solo con un “siamo con voi, andate avanti”.

Vi aspettiamo il 30 ottobre I dettagli a breve