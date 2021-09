Cagliari, non è ancora l’ora di Pavoletti. Nel corso della conferenza stampa, Mazzarri ha sciolto i dubbi riguardo al centravanti

I problemi offensivi del Cagliari sembravano indicare tutti nella stessa della direzione, quella della novità nel tandem d’attacco con Pavoletti in campo dal primo minuto.

Ma il tecnico rossoblù, Walter Mazzarri, non ha lasciato alcun margine di dubbio nel corso della conferenza stampa pre-partita. Il numero 30 non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e anzi, secondo le parole del mister, nemmeno un tempo. Per vedere Pavoletti titolare, dunque, bisognerà rimandare a dopo la sosta: domani, verosimilmente, il centravanti sarà utilizzato solo per uno spezzone nel secondo tempo.

