Cagliari-Venezia, tra i due club una cessione “da record”. Si tratta della terza più redditizia della storia dei lagunari

Domani, alle 20.45, Cagliari-Venezia sarà la gara inaugurale della settima giornata di campionato. Due squadre con diversi precedenti nella propria storia, ma anche con un importante incrocio di mercato: gli arancioneroverdi, due estati fa, completarono coi rossoblù una delle cessioni più redditizie della propria storia.

Si tratta di Guglielmo Vicario, acquistato dal club di Tommaso Giulini nel 2019 per due milioni di euro. Quella del portiere (oggi all’Empoli) è la terza cessione più importante della storia del Venezia, dopo quella di Bazzani (alla Samp nel 2002 per oltre 4 milioni) e Bjorklund, venduto un anno prima al Sunderland per poco più di 2 milioni.

L’articolo Cagliari-Venezia, tra i due club una cessione “da record” proviene da Cagliari News 24.