L’attaccante del Cagliari in prestito al Legnago Gianluca Contini ha giocato per circa un’ora di gara: inevitabile la sconfitta

L’attaccante in prestito dal Cagliari al Legnago Gianluca Contini è rimasto in campo per circa un’ora nella gara contro il Piacenza, vinta proprio da quest’ultimi per 1-0.

Come riporta La Gazzetta dello Sport positiva la prova dell’ex rossoblù Contini che si merita un 6 in pagella.

L’articolo Contini, in campo per 60′ ma il suo Legnago non vince proviene da Cagliari News 24.