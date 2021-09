Covid, senza contagi 156 Comuni bergamaschi: prima dose di vaccino per l’86,2% della popolazione

Bergamo. La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la settimana 22-28 settembre 2021 evidenziano un leggero decremento della curva epidemica.

Nella settimana osservata si evidenzia, infatti, una leggera decrescita di nuovi casi negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente, pari a -52 nuovi casi (-20%).

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) sale leggermente a 156 (64,2%) contro i 153 (63,0%) della scorsa settimana, i 149 (61,3%) di due settimane fa e i 140 (57,6%) di tre settimane fa.

Come la scorsa settimana nessun Ambito Territoriale risulta ‘Covid-free’. Gli Ambiti Territoriali con il tasso di incidenza più alto (numero di nuovi casi positivi in rapporto alla popolazione residente) sono Romano di Lombardia, Isola Bergamasca, Valle Cavallina, rispettivamente con 29, 28 e 27 nuovi casi ogni 100.000 abitanti; quelli con il tasso più basso sono, invece, gli Ambiti Territoriali di Monte Bronzone – Basso Sebino, Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve e Valle Brembana rispettivamente con 3, 5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (18 nuovi casi per 100.000 abitanti in dato provinciale).

Nella settimana in studio si rileva, come detto, una leggera decrescita della curva epidemica. I dati di incidenza a livello provinciale si confermano ben al di sotto della media nazionale che risultano pari a 48 per 100.000 abitanti (nella settimana dal 13 al 19 settembre 2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene sempre su contenuti livelli di criticità, dovuti anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale.

Si ribadisce l’importanza di continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini, per realizzare il contenimento dei casi di nuovo contagio, così come è indispensabile mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare i comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.

Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.

I livelli di copertura vaccinale a livello provinciale sono alti, grazie allo sforzo, come più volte si è ribadito, di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e agli alti livelli di responsabilità dei cittadini. L’ultima valutazione di copertura complessiva (dato aggiornato al 28 settembre 2021) evidenzia, infatti, come l’86,2% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino ed il 81.4% abbia completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose). Valori in costante crescita anche alla luce dell’incremento delle prenotazioni avute nell’ultima settimana a seguito del decreto del Governo che estende l’obbligo del green pass ai lavoratori pubblici e privati.

Si impone dunque la necessità di non perdere attenzione, anche alla luce delle attività produttive e delle attività didattiche che hanno ripreso compiutamente l’attività ordinaria.

Ribadiamo come sempre, pertanto, oltre alla fondamentale rilevanza di completare i cicli vaccinali, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare – e far rispettare – rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti ed ai luoghi pubblici, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).