In vigore da domani le nuove ordinanze antismog. Limitazioni ai veicoli fino ad Euro 2 benzina ed Euro 5 diesel e moto Euro 1

Belluno, 30 settembre 2021 – Entrano in vigore da domani, venerdì 1 ottobre, nel Comune di Belluno le due nuove ordinanze comunali “antismog”, in rispetto dell’accordo tra Ministero dell’Ambiente e le regioni del bacino padano, relative al traffico veicolare, all’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, e alle combustioni all’aperto.

Mentre quest’ultima resterà in vigore continuativamente fino al 30 aprile 2022, quella relativa al traffico veicolare – in caso di permanenza in allerta verde o arancio – prevede una finestra di sospensione dal 17 dicembre al 7 gennaio 2022.

Veicoli

Le limitazioni con livello di “allerta verde” – equivalente a “nessuna allerta” – riguardano i veicoli Euro 0 e 1 a benzina, quelli diesel – sia privati che destinati al trasporto merci – fino ad Euro 3 e motocicli e ciclomotori Euro 0. Il giorno successivo alla fine dello stato di emergenza per Covid-19 scatteranno i divieti anche per i diesel Euro 4.

Il livello di allerta 1 – colore arancio – si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, sulla base delle verifiche effettuate dall’Arpav, e preved e il blocco anche delle auto a benzina Euro 2, degli Euro 5 diesel – solo privati – e dei motoveicoli fino ad Euro 1.

Il livello di allerta 2 – colore rosso – si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, sempre sulla base della verifica Arpav, che porta allo stop tra le 8.30 e le 12.30 anche per i veicoli commerciali Euro 5 diesel.

Le limitazioni per l’allerta verde sono in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, mentre in caso di allerta arancio sono estese con identico orario anche al sabato e alla ​domenica. Solo in caso di allerta rossa, le restrizioni saranno prolungate anche nelle giornate dal 27 dicembre al 3 gennaio.

Invariata la zona interessata dall’ordinanza, così come i “corridoi di libera circolazione” che consentiranno agli automobilisti del capoluogo e da fuori comune di attraversare la città e di raggiungere i parcheggi pubblici o la stazione ferroviaria senza infrangere i divieti.

Deroghe

Sono previste diverse deroghe per tipo di veicolo, di utilizzatore, per scopo del viaggio e per diversi altri aspetti.

Confermate quelle “tradizionali”, come quelle per i veicoli che trasportano bambini e ragazzi agli istituti scolastici (dagli asili nido alla scuola secondaria di primo grado) mezz’ora prima e dopo gli orari di inizio e fine lezione, o quella per i veicoli di potenza pari o inferiore agli 80 kW condotti da persone con almeno 70 anni o per le famiglie a basso reddito

(in questi ultimi due casi deroghe possibili solo con allerta verde), o quella introdotta già lo scorso autunno per i veicoli condotti da chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Covid-19.

Per tutte le altre deroghe, la planimetria dei corridoi (visibile qui https://bit.ly/Smog2021 ) e il modulo per le deroghe si rimanda al sito del Comune.

Fuochi e stufe

Confermate anche le limitazioni per stufe e impianti termici e per l’accensione di fuochi all’aperto.

Con allerta verde, scatta il divieto di combustione all’aperto di materiale vegetale che resterà in vigore per tutto il periodo di validità dell’ordinanza e sarà inoltre vietato l’utilizzo di stufe con classe di prestazione inferiore alle 3 stelle.

In caso di allerta arancio, potranno essere utilizzate stufe con classe di prestazione non inferiore alle 4 stelle e scatterà anche il divieto per falò, ​barbecue e fuochi d’artificio; saranno possibili deroghe – ad esempio per falò tradizionali – solo dietro preventiva comunicazione al Sindaco.

Con l’allerta rossa, ferme restando le precedenti prescrizioni, non saranno possibili deroghe a falò e fuochi d’artificio.

Domeniche ecologiche

L’amministrazione comunale, sempre come previsto dalle delibere regionali, ha inoltre deciso di istituire una “Domenica ecologica” al mese, con chiusura del centro storico al traffico veicolare. L’obiettivo è quello di contenere l’inquinamento da Pm10 e, soprattutto, di sensibilizzare a una frequentazione diversa, in totale sicurezza, della città.

