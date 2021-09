Infortunio Immobile, l’attaccante out per un indurimento al flessore

Infortunio Immobile, il centravanti della Lazio ha lasciato il campo al 41esimo a causa di un problema muscolare

AGGIORNAMENTO ORE 22.20 – Arrivano aggiornamenti rassicuranti sul fronte Ciro Immobile. Per l’attaccante, uscito al 41esimo del primo tempo, niente di preoccupante ma solo un indurimento al flessore. Le sue condizioni saranno comunque da valutare in vista del Bologna. Lo riporta l’inviato Sky Sport Matteo Petrucci.

Lazio in ansia per le condizioni di Ciro Immobile, che si è fermato per infortunio al 41esimo minuto della sfida contro la Lokomotiv Mosca. È stato lo stesso centravanti a fermarsi precauzionalmente e chiedere il cambio per non peggiorare le cose.

Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare all’interno coscia, dove prontamente gli è stato applicato del ghiaccio.

