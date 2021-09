Kolyvanov: «Lokomotiv squadra tosta, per la Lazio sarà difficile»

L’ex attaccante russo Igor Kolyvanov ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sua parole sulla sfida tra Lazio e Lokomotiv

L’ex attaccante russo di Foggia e Bologna, Igor Kolyvanov, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb in vista di Lazio-Lokomotiv Mosca.

Le sue parole: «I russi hanno un ottimo collettiva pur non avendo grandi individualità. Sono una squadra tosta, coesa e ben collaudata in difesa, per la Lazio non sarà facile. I punti di forza? Il portiere Guilherme, ha doti di leadership ed è una certezza. Feder Smolov ha iniziato bene la stagione con 6 gol in 9 partite. Poi c’è Kamano da tenere d’occhio. Punti deboli? Dal punto di vista tecnico non è una squadra che eccelle e si nota nella gestione della palla, ma sono comunque capaci di arrivare in porta con pochi tocchi»

