Lanusei, non c’è posto in Medicina: 86enne finisce in Pediatria

LANUSEI. Nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Lanusei, sul quale pende ancora la spada di Damocle della chiusura per la cronica carenza di specialisti, lo straordinario cerchio della vita arriva a una sintesi perfetta. Nella notte tra martedì e mercoledì un anziano paziente è stato “appoggiato” al servizio destinato all’assistenza ospedaliera dei più piccoli. Lo ha deciso, vista la mancanza di letti disponibili in Medicina, la direzione sanitaria del Nostra signora della Mercede. Per questa ragione, l’uomo, un 86enne con problematiche internistiche, nel cuore della notte è arrivato in Pediatria. E lì il paziente è rimasto anche in mattinata, in attesa di poter tornare nel suo reparto d’origine. Questa vicenda, di per sé non particolarmente grave, testimonia tuttavia la condizione in cui si trova l’ospedale ogliastrino perché si somma ad una lunga serie di criticità, a quanto pare non solo sul fronte dell’organico. L’emergenza al Nostra signora della Mercede, a parte qualche eccezione, riguarda l’operatività di quasi tutte le unità. La mancanza di medici continua ad essere il problema principale e non riguarda solo la Pediatria, il Pronto soccorso o l’Ortopedia.

