Mondo dell’arte in lutto, è morto Achille Pace

CAMPOBASSO – E’ morto ieri a Roma, all’età di 98 anni, Achille Pace (foto), artista molisano amatissimo che ricordiamo anche per aver ideato il Premio Termoli. La sua famiglia informa in una nota che “per chi volesse salutare Achille, le onoranze funebri saranno tenute presso la Chiesa degli Artisti, a Roma in Piazza del Popolo, sabato 2 ottobre alle ore 11,30”.

La sindaca uscente di Casacalenda, Sabrina Lallitto, ricorda che “la nostra sala conferenze, nella Casa Comunale, è intitolata da tempo al Filo di Achille Pace. Un artista che ha sostenuto e contribuito sin dall’inizio all’importante progetto che è il Maack Kalenarte, Museo all’Aperto d’Arte Contemporanea. Un Maestro che ha lasciato le sue impronte prima di lasciare questo tempo. Che la terra gli sia lieve”.

