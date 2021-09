Pancaro: «Quel Lazio-Lokomotiv non fu molto semplice»

Pancaro ha fatto un vero e proprio tuffo nel passato, ricordando quel Lazio-Lokomotiv Mosca del 98/99. Queste le sue parole

Lazio-Lokomotiv Mosca non può non portare a dei dolci ricordi. Il pensiero va alla stagione 98/99 e a quella semifinale di Coppa delle Coppe. A fare il tuffo nel passato è stato Pancaro, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

«Non fu affatto semplice, né all’andata né al ritorno. Soffrimmo molto, ma alla fine riuscimmo a passare il turno e ad arrivare in finale. Il nostro obiettivo principale era vincere lo scudetto, tant’è vero che, soprattutto nella gara d’andata, Eriksson fece un po’ di turnover. Se era in giornata era imprendibile. L’azione la iniziai io con un lancio per Boksic».

