Nel post partita di Lazio-Lokomotiv Mosca Maurizio Sarri ha voluto replicare al comunicato della Lega di ieri

Nelle dichiarazioni post partita di Lazio-Lokomotiv Mosca Maurizio Sarri ha voluto replicare al comunicato della Lega di ieri. Queste le sue parole ai microfoni di Sky:

«Non so cosa centri ciò che è stato detto. Noi giochiamo una partita della Lega e non in Europa. La questione delle 48 ore non ha alcun tipo di riscontro dai punto di vista regolamentare. Dicono che io non conosco i regolamenti, ma loro non conoscono le norme che emanano. Noi prima di domenica non potevamo giocare. Domenica possiamo giocare, ma è una questione di buon senso. Questo farebbe decidere di far giocare chi gioca il giovedì almeno di pomeriggio. Farci giocare alle 12,30 è una mancanza di tutela per la Lazio».

L’articolo Sarri replica alla Lega: «Non conoscono le norme che emanano» proviene da Lazio News 24.