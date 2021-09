Il gruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia ha presentato una mozione per l’estensione dei tamponi a tutte le scuole di ogni ordine e grado “per intercettare in anticipo eventuali soggetti positivi, nonché a farsi portavoce presso il Governo affinché gli stessi strumenti anti-Covid siano utilizzati regolarmente per evitare la quarantena di tutta la classe nel caso in cui vi siano dei soggetti positivi”.

“È necessario mettere in campo – afferma Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale – tutte le azioni possibili per garantire la frequenza in presenza degli studenti pugliesi di ogni ordine e grado. È assurdo che a meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, già 40 classi delle scuole pugliesi, stanno nuovamente svolgendo la didattica a distanza a causa di alcuni studenti positivi”.

L’articolo Scuola, mozione della Lega Puglia: “Estensione tamponi a studenti di tutti gli istituti” proviene da Telebari.