Termoli, nuovo orario di conferimento degli imballaggi in cartone per le attività commerciali del centro

Domani venerdì primo ottobre cambierà l’orario di conferimento dei cartoni appartenenti alle attività commerciali del centro cittadino di Termoli.

I cartoni dovranno essere conferiti dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 9 del giorno di raccolta, all’esterno della propria attività, piegati e legati per evitare che occupino troppo spazio.

In accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli, la Rieco Sud nei giorni scorsi ha distribuito alle attività commerciali del centro (negozi, bar, ristoranti, uffici, agenzie ecc.) dei volantini esplicativi sul corretto conferimento dei cartoni per evitare che vengano lasciati sul suolo pubblico in orari sbagliati creando nel giro di poche ore accumuli illeciti di rifiuti lungo le strade.

“La città è la nostra casa – dichiara Rita Colaci, assessore al ramo – e come tale deve essere trattata. Purtroppo continuano a verificarsi comportamenti scorretti da parte di alcune attività commerciali, che espongono gli imballaggi in cartone a tutte le ore del giorno, trattando le strade adiacenti alle loro attività come dei depositi di proprietà, creando di fatto delle vere e proprie mini discariche abusive dove, nell’arco della giornata, vengono accumulati rifiuti di ogni genere andando a deturpare il decoro della nostra bellissima città.

L’anticipo dell’orario di conferimento dei cartoni ad apertura attività ci permette di uniformare gli orari di raccolta di tutte le tipologie di rifiuti per evitare di generare confusione nei conferimenti, delimitando ad una sola fascia oraria la gestione dei rifiuti da parte delle attività. Questo significa che dopo le 9 del mattino è tassativamente vietato depositare sul suolo pubblico gli imballaggi in cartone, che devono essere tenuti all’interno delle proprie attività fino alle 7 del giorno seguente”.